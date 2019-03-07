Челси - Динамо: видео голов

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" проиграло "Челси". Матч на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершился со счетом 3:0.

Киевляне сдерживали давление футболистов английского клуба до 16-й минуты. Однако точный удар убежавшего от защитников Педро с нескольких метров позволил хозяевам открыть счет в поединке.

Челси - Динамо FC Chelsea

"Челси" Англия – "Динамо" Киев, Украина 3:0

"Челси" – Аррисабалага, Кристенсен, Алонсо, Дзаппакоста, Давид Луиз, Ковачич, Жоржиньо, Педро, Баркли, Виллиан, Жиру.

"Динамо" Киев – Бойко, Бурда, Миколенко, Кендзера, Шабанов, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Русин.

Предупреждение: Шепелев (9).

Гол: 1:0 – 17 Педро,

2:0 - 65 Виллиан,

3:0 - 90 Хадсон-Одои.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный футболист лондонского "Челси" Пэт Невин назвал киевское "Динамо" самым серьезным соперником англичан в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!