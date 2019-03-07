"Динамо" проиграло "Челси" в Лиге Европы

Киевское "Динамо" проиграло в первом матче 1/8 финала Лиги Европы лондонскому "Челси". Поединок на "Стэмфорд Бридж" завершился со счетом 3:0.

Украинская команда перед этим матчем потеряла своего главного форварда. Испанец Фран Соль, который пришел в клуб в январе этого года, получил серьезное повреждение в матче 20-го тура Премьер-лиги Украины против черниговской "Десны" и выбыл до конца сезона.

Также выпали из обоймы травмированный Йосип Пиварич и дисквалифицированный Беньямин Вербич.

Челси - Динамо

С первых секунд лондонцы, являясь у букмекеров абсолютным фаворитом, полностью захватили инициативу. Спокойно владея мячом на своей половине, игроки Маурицио Сарри несколько раз долгими диагоналями на правый фланг заставляли работать защиту гостей.

Челси - Динамо

Киевские футболисты совсем не могли наладить контроль мяч, греша неточными передачами и потерями. За 10 стартовых минут "Динамо" не смогло даже добраться до центрального круга, не то, чтобы добежать до ворот англичан.

Челси - Динамо

"Челси" атаковало всплесками, постоянно напрягая правый фланг украинцев. "Динамо" создало единственный полуголевой момент на 15-й минуте, выполнив опасный навес со штрафного.

Челси - Динамо

Гол назревал и на 17-й минуте легкий форвард "Челси" Педро Родригес буквально просочился через нескольких защитников, и получив пас пяткой от Жиру, отправил мяч между ног Бойко - 1:0.

Челси - Динамо

Динамовцы могли пропустить и второй, но Бойко сделал просто невероятный сейв, после чего киевляне попытались заиграть жестче и показать характер.

Активность украинцев длилась не долго. Игра вновь погрузилась в аритмию, когда неспешное катание мяча футболистами "Челси" резко переходило в острый момент у ворот Бойко. Денис не раз спасал вице-чемпионов Украины от верного гола.

Челси - Динамо

После перерыва рисунок игры не поменялся. Игроки из Лондона не давали ни малейшего шанса киевлянам, уверенно контролируя мяч и огрызаясь опаснейшими контратаками.

Статистика ударов в сторону ворот была очень красноречива - 8:0 не в нашу пользу.

На 65-й минуте бразилец Виллиан выполнил идеально штрафной удар, забив шедевральный гол. Стенка запоздала с отталкиванием и экс-футболист "Шахтера" отправил кожаную сферу под перекладину - 2:0.

До конца матча оставалось еще 25 минут, но за это время украинцы хоть и выглядели достаточно уверенно, но так и не смогли нанести ни одного удара в створ ворот. Вместо этого "Челси" наказало "Динамо" идеальной контратакой, сделав счет 3:0.

"Челси" Англия – "Динамо" Украина - 3:0

Голы: 1:0 – 17 Педро, 2:0 – 65 Виллиан, 3:0 – 90 Хадсон-Одои.

Челси – Аррисабалага, Кристенсен, Алонсо, Дзаппакоста, Давид Луиз, Ковачич, Жоржиньо (Канте, 62), Педро, Баркли (Лофтус-Чик, 62), Виллиан (Хадсон-Одои, 78), Жиру.

Динамо – Бойко, Бурда, Миколенко, Кендзера, Шабанов, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Цыганков, Буяльский (Сидклей, 71), Русин (Гармаш, 66).

Предупреждения: Шепелев (9), Буяльский (41).

Ответная встреча в Киеве на НСК "Олимпийский" пройдет через неделю — 14 марта в 19:55.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" в 1/16 финала ЛЕ прошло греческий "Олимпиакос". После ничьей в Афинах (2:2) подопечные Александра Хацкевича добились минимальной победы в ответной игре.

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