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26 февраля • обновлено в 01:31
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"Челси" - "Бавария": обзор матча Лиги чемпионов

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Лондонский "Челси" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов был разгромлен мюнхенской "Баварией". Встреча на "Стэмфорд Бридж" завершилась со счетом 0:3.

Все ключевые события развернулись после перерыва, когда в дебюте второго тайма "Бавария" с интервалом в несколько минут забила два безответных мяча.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть видеообзор поединка.

"Челси" Англия – "Бавария" Германия 0:3 (0:0, 0:3)

Голы: 0:1 – 51 Гнабри, 0:2 – 54 Гнабри, 0:3 – 76 Левандовски.

Челси – Кабальеро, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Джеймс, Баркли (Виллиан, 61), Жоржиньо, Маунт, Ковачич, Аспиликуэта (Педро, 73), Жиру (Абрахам, 61).

Бавария – Нойер, Боатенг, Алаба, Павар, Киммих, Гнабри (Толиссо, 85), Дэвис, Алькантара (Горетцка, 90), Коман (Коутиньо, 66), Левандовски, Мюллер.

Предупреждения: Алькантара (45), Жоржиньо (49), Киммих (49).

Удаление: Алонсо (83).

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Как сообщал OBOZREVATEL, плей-офф ЛЧ стартовал 18 февраля. Неделю назад "Атлетико" обыграл "Ливерпуль" (1:0), "Боруссия" была сильнее ПСЖ (2:1), "Аталанта" дома разгромила "Валенсию" (4:1), а "Лейпциг" обыграл "Тоттенхэм" (1:0).

Напомним, что английский "Манчестер Сити" исключен из Лиги чемпионов на сезоны 2020/2021 и 2021/2022.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Лига чемпионов
Место
Англия Лондон
Теги
ФК Челси ФК Бавария
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Ставка матча
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Слоан Стивенс
VS
Рената Сарасуа
Победа Слоан Стивенс с форой в -4,5 гейма
1.85 Сделать ставку
Кристина Макхейл
VS
Лорен Дэвис
Победа Кристины Макхейл с форой в +1,0 гейма
1.92 Сделать ставку
Сара Эррани
VS
Сара Соррибес-Тормо
Победа Сары Соррибес-Тормо с форой в -2,0 гейма
1.89 Сделать ставку
Лейла Фернандес
VS
Нина Стоянович
Победа Лейлы Фернандес с форой в -3,5 гейма
1.93 Сделать ставку
Кайя Юван
VS
Венус Уильямс
Победа Кайи Юван с форой в +1,5 гейма
1.88 Сделать ставку
Кэти Бултер
VS
Ясмин Паолини
Победа Ясмин Паолини с форой в +1,0 гейма
1.90 Сделать ставку
Томас Барриос
VS
Уго Дельен
Победа Уго Дельена с форой в -3,5 гейма
1.88 Сделать ставку
Алехандро Табило
VS
Паоло Лоренци
Победа Алехандро Табило с форой в -1,5 гейма
1.88 Сделать ставку
Рейнджерс
VS
Брага
Гости не проиграют
2.04 Сделать ставку
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VS
Уотсон
Тотал больше 20,5 гейма
1.90 Сделать ставку