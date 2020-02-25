В первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов итальянский "Наполи" сыграл дома вничью с испанской "Барселоной" (1:1), а немецкая "Бавария" в Лондоне разгромила "Челси" (3:0).

"Барселона" на неаполитанском стадионе "Сан-Паоло" с первых секунд захватила инициативу, заставив соперника сидеть очень глубоко на своей половине за линией мяча. Несмотря на территориальное превосходство, долгий розыгрыш "блауграна" полтайма не приносил логического завершения.

Наполи - Барселона

На 30-й минуте острейший выпад хозяев принес успех. Зелиньский отдал пас Мертенсу, после чего Дрис мощнейшим ударом отправил кожаную сферу четко в угол ворот тер Штегена.

В концовке тайма неаполитанцы периодически пытались взрывать молниеносными контратаками, и это приносило успех. Не всегда удавалось пробить по воротам, но обострять ситуацию получалось.

Наполи - Барселона

На 57-й минуте Бускетс все-таки удалось разорвать всю оборону "Наполи". Серхио отпасовал на Семеду, Нелсон четко отдал на Гризманна, который сравнял счет - 1:1.

В концовке свою команду подвел Артуро Видаль. Чилиец на 89-й минуте получил две подряд желтые карточки (за фол и за неспортивное поведение) и был удален.

А спустя пару мгновений травму получил Жирар Пике, который приземляясь, повредил голеностоп.

Наполи - Барселона

Наполи - Барселона

Наполи - Барселона

Похожая ситуация разворачивалась и в параллельном матче на "Стэмфорд Бридж". "Бавария" побольше владела мячом, но "Челси" играет грамотно, стараясь достать соперника на контратаке.

Челси - Бавария

Развязка наступила в дебюте второго тайма, когда с интервалом в несколько минут Гнабри сделал дубль.

На 51-й минуте немецкий ивуариец воспользовался тем, что поскользнулся Аспиликуэта, покатил на Левандовского, а Роберт не стал жадничать и вернул Сержу на пустые ворота - 0:1.

Челси - Бавария

А на 54-й Левандовски выиграл воздух у Аспиликуэты, обыгрался с Гнабри и тот послал мяч в дальний угол - 0:2.

До конца матча "Челси" так и не мог прийти в себя. "Бавария" откровенно возила оборону лондонцев и на 76-й минуте оформила третий гол.

Обороне "Челси" оставалось лишь наблюдать, как Дэвис пробежал по флангу, отпасовал на Левандовского в центр, где поляку не составляло труда поразить пустые ворота!

Челси - Бавария

Челси - Бавария

Челси - Бавария

Ответные встречи состоятся 18 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, плей-офф ЛЧ стартовал 18 февраля. Неделю назад "Атлетико" обыграл "Ливерпуль" (1:0), "Боруссия" была сильнее ПСЖ (2:1), "Аталанта" дома разгромила "Валенсию" (4:1), а "Лейпциг" обыграл "Тоттенхэм" (1:0).

Напомним, что английский "Манчестер Сити" исключен из Лиги чемпионов на сезоны 2020/2021 и 2021/2022.

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