"Челси" - "Арсенал": видео голов финала Лиги Европы

В Баку на Олимпийском стадионе состоялся финал Лиги Европы сезона 2018/2019. В решающем матче "Челси" обыграл "Арсенал". Матч между лондонскими командами завершился со счетом 4:1.

После скучного первого тайма футболисты устроили настоящую голевую феерию во втором. При счете 3:0 "Арсенал" забил гол в ответ и, казалось, сможет реанимировать игру. Однако четвертый мяч от Азара похоронил все надежды "канониров".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Напомним, что 1 июня английские "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" сыграют в финале Лиги чемпионов сезона 2018/2019. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов Тоттенхэм – Ливерпуль.

Букмекеры уже опубликовали котировки на победителя турнира, а также стало известно, какой телеканал в Украине покажет этот финал.

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