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Чего ждать от России на финале Лиги чемпионов в Киеве: версии украинцев

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Украинцы не сомневаются в том, что во время финала Лиги чемпионов российские спецслужбы будут устраивать в Киеве определенные провокации. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного на сайте OBOZREVATEL.

68% читателей утвердительно ответили на вопрос о подобных действиях со стороны РФ. Пользователи сети однозначно считают, что Россия не упустит шанс испортить столице Украины футбольный праздник.

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Еще 17% опрошенных назвали подобные опасения чепухой. По мнению респондентов, украинцам просто необходимо довериться Службе безопасности страны, которая сделает все для недопущения провокаций.

Некоторые читатели нашего сайта считают, что лучше перестраховаться, и дни финала Лиги чемпионов провести дома. За такой вариант высказались 13% опрошенных.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в центре Киева группа неизвестных в масках напала на фанатов английского "Ливерпуля". Позже в сети были опубликованы кровавые фото с места событий.

Читайте все новости по теме "финал Лиги чемпионов" на Обозревателе.

Темы
финал Лиги чемпионовЛига чемпионов
Место
УкраинаКиев
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