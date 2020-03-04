Встреча чемпионата России по футболу между грозненским "Ахматом" и питерским "Зенитом" была прервана из-за драки на трибунах.

По словам очевидцев, слова которых приводит Telegram-канал "Mash на мойке", махач начался перед матчем, а продолжился в конце второго тайма. На 86-й минуте болельщики гостей сняли футболки. Чеченских зрителей это не устроило и некоторые побежали к трибуне гостей.

В дело вмешались сотрудники полиции и службы безопасности, успокоив толпу местных зрителей, и не пустив большинство из них на трибуну гостей. Брандспойты свернули, а матч продолжили.

Как сообщал OBOZREVATEL, на станции метро "Маяковская" в Москве произошла массовая драка фанатов футбольных клубов "Динамо" и "Спартак".

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