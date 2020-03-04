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4 марта • обновлено в 20:27
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На матче Ахмат - Зенит произошла массовая драка - опубликовано видео

1.8т
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Встреча чемпионата России по футболу между грозненским "Ахматом" и питерским "Зенитом" была прервана из-за драки на трибунах.

По словам очевидцев, слова которых приводит Telegram-канал "Mash на мойке", махач начался перед матчем, а продолжился в конце второго тайма. На 86-й минуте болельщики гостей сняли футболки. Чеченских зрителей это не устроило и некоторые побежали к трибуне гостей.

В дело вмешались сотрудники полиции и службы безопасности, успокоив толпу местных зрителей, и не пустив большинство из них на трибуну гостей. Брандспойты свернули, а матч продолжили.

Как сообщал OBOZREVATEL, на станции метро "Маяковская" в Москве произошла массовая драка фанатов футбольных клубов "Динамо" и "Спартак".

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Читайте все новости по теме "чемпионат России" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпионат России
Место
Россия Грозный
Тег
ФК Зенит
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Комментарии
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
У придypкоB страна рaзвалилась,миниcтры бегут,а oни всё о России пекутся ))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Руцкие это дикухи
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