МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

''Часто меняется'': Хацкевич рассказал о коварности соперника в Лиге Европы

1.6тЧитать материал на украинском

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич ждет непростого поединка против французского "Ренна" в третьем туре группового этапа Лиги Европы. По словам наставника "бело-синих", нынешний соперник его команды отличается тактическим разнообразием.

"Очень часто у "Ренна" меняется сочетание в атаке. Мы посмотрели четыре игры. Особо обратили внимание на стандартные положения, которые являются сильной стороной французов. Постараемся их избегать. Что касается нашего состава, то больных мы сюда не привезли, рассчитываем на всех, в том числе и на Вербича. Сейчас на тренировке посмотрим на его состояние, и я надеюсь, что он сможет сыграть", – сказал Хацкевич на предматчевой пресс-конференции.

Новости
Ренн – Динамо: где смотреть онлайн матч Лиги Европы
''Часто меняется'': Хацкевич рассказал о коварности соперника в Лиге Европы

Тренер "Динамо" также подчеркнул, что его подопечных ожидает непростая концовка календарного года. "У нас начинается достаточно жесткий график: две игры с "Ренном", игра с "Шахтером", но пока у нас все мысли о матче с французами. Надеюсь, что сил у нас хватит показать достойную игру", – резюмировал белорусский специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове появился роскошный плакат к матчу "Шахтер" – "Динамо".

Читайте все новости по теме "Лига Европы" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига Европы
Персона
Александр Хацкевич
Место
ФранцияРенн
Объекты
ФК Динамо КиевФК Ренн
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги