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11 февраля • обновлено в 21:35
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C матчем "Динамо" в плей-офф Юношеской лиги УЕФА возникла неразбериха

1.4т
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В Украине возникла неразбериха с первым официальным международным матчем в 2020 году, который пройдет 12 февраля в Киеве. "Динамо" U-19 должно принять сверстников из "Динамо" (Загреб).

Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского

Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского

fcdynamo.kiev.ua

Поединок украинской и хорватской команд состоится на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского в рамках плей-офф Юношеской лиги УЕФА. Как первоначально сообщил телеканал "Футбол 1", время начала матча было изменено с 17.00 на 19.00. Причиной являлось то, что хорватская сторона якобы уведомила УЕФА, что из-за штормовой погоды на Балканах гости не успеют вовремя вылететь в столицу Украины, а УЕФА пошел навстречу хорватам.

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Однако спустя несколько часов сайт Dynamo.kiev.ua со ссылкой на источник в ФК "Динамо" (Киев) сообщил, что время начала матча меняться не будет и никаких изменений в связи с погодой и трансфером гостей не предусмотрено. Таким образом, игра, как и планировалось, начнется в 17.00.

Отметим, что ответные игры на этой стадии турнира не предусмотрены. Победитель киевского матча выходит в 1/8 финала, жеребьевка которой состоится 14 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, новичок "Динамо" забил элегантный первый гол за киевлян – опубликовано видео шедевра.

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Автор
Денис Карпов
Место
Украина Киев
Теги
Динамо Загреб ФК Динамо Киев
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