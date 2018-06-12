Испанский клуб объявил о подписании футболиста "Динамо"

Футболист киевского "Динамо" португалец Виторину Антунеш стал полноправным игроком клуба испанской Примеры "Хетафе".

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте клуба из пригорода Мадрида.

В сезоне 2017/2018 футболист выступал за "Хетафе" на правах аренды. Права на него принадлежали клубу из Украины.

В минувшем сезоне Антунеш провел за "Хетафе" 34 матча, что эквивалентно 2797-ми минутам игрового времени. Соглашение с защитником подписано на два года.

За "Динамо" Виторину выступал с 2015 года. В украинской Премьер-лиге португалец сыграл 49 матчей и забил три мяча. Испанский чемпионат не в новинку для футболиста. До перехода в "Динамо" Антунеш защищал цвета "Малаги" в течение трех сезонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" приобрело первого новичка в текущее межсезонье.