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Бывший работник "Шахтера" стал гражданином России

1.1т Читать материал на украинском

Бывший пресс-атташе футбольного клуба "Шахтер" Руслан Мармазов сообщил, что получил российский паспорт.

"Москва. Кремль. Только что в торжественной обстановке я получил паспорт гражданина Российской Федерации. Воссоединился со своей великой родиной, вне границ и гражданства которой я некоторое время находился по чистому недоразумению. Вернулся в родную гавань", - написал Мармазов у себя в Facebook.

Руслан Мармазов

Руслан Мармазов

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Новости
"Боится, что передумают!" Россия пошла на хитрый ход с паспортами на Донбассе

Руслан Мармазов - в прошлом украинский журналист, с октября 2005 года до февраля 2015-го - руководитель пресс-службы "Шахтера". С начала войны на Донбассе в 2014 году стал активным сторонником так называемой "ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, в так называемых "ЛНР" и "ДНР" возникли проблемы из-за выдачи российских паспортов.

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Персона
Руслан Мармазов
Место
Россия Москва
Тег
ФК Шахтер
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Комментарии на сайте не модерированы
Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Точно,что недорозумение.
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