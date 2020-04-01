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1 апреля • обновлено в 21:37
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Бывший президент "Марселя" умер от коронавируса

3.3т
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Бывший президент французского футбольного клуба "Марсель" Пап Диуф умер от коронавируса.

Как сообщает Teledakar.com, Диуф на минувшей неделе был госпитализирован в Дакаре, после чего тест подтвердил заболевание. Медики планировали отправить 68-летнего мужчину в Ниццу, однако не смогли это сделать. Диуфу стало намного хуже и он скончался.

Диуф занимал пост президента "Марселя" в 2005-2009 годах. Дважды команда завоевывала серебряные медали чемпионата страны и доходила до решающего матча Кубка Франции.

"Марсель" на своем официальном сайте выразил соболезнования родным и близким Диуфа.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 марта экс-тренер каталонского "Эспаньола" Бенито Жоанет умер от коронавируса.

Также от COVID-19 скончался бывший президент мадридского "Реала" Лоренцо Санс.

Ранее бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе Энтони Ярд рассказал, что коронавирус забрал у него отца, который до того не испытывал проблем со здоровьем.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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