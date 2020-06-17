Бывший лидер киевского "Динамо" Домагой Вида, который сейчас выступает за "Бешикташ", перейдет в чемпионат России.

Как сообщает издание Sporundibi.com со ссылкой на турецкого журналиста Левента Юмита Эрола, стамбульский клуб попрощается с хорватским защитником по окончанию сезона 2019/20, после чего игрок переедет в Россию. Название новой команды Виды не уточняется.

Хорватский защитник провел 33 матча за "Бешикташ" в нынешнем сезоне, отличившись четырьмя голами. Его контракт с турками рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость, по информации портала Transfermarkt, составляет 6,5 миллионов евро.

Напомним, что на чемпионате мира 2018 года Вида и его соотечественник Огнен Вукоевич, который также раньше играл за киевлян, а сейчас является селекционером клуба, посвятили Украине победу в четвертьфинальном матче против сборной России.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший нападающий столичной команды Лукаш Теодорчик может вернуться в "Динамо".