Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков рассказал о последствиях пандемии коронавируса для жителей страны.

Коронавирус в Москве

"Что сильнее ударит по стране: коронавирус или его последствия? Последствия, конечно. У нас уже полтора месяца многие не работают. У них подушки безопасности просто не было. Многие не выживут в этих условиях. Основной удар будет месяца через два. Если поначалу кто-то может что-то купить на оставшиеся деньги, привести себя в порядок, то дальше всё будет намного печальней. Средний чек в магазинах, наверное, тоже упадёт", — сказал Широков в ролике на YouTube-канале "Футбольный Биги".

Как сообщал OBOZREVATEL, показатели смертности в Москве в апреле 2020 года стали самыми высокими для этого месяца за последнее десятилетие, впервые превысив порог в 11 тыс. умерших

Отметим, что 3 года назад Широков оказался замешан в громком допинг-скандале. Фамилия футболиста попала в список главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.