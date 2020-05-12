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12 мая • обновлено в 19:39
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Бывший футболист сборной России Роман Широков назвал последствия коронавируса для России

2.6т
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Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков рассказал о последствиях пандемии коронавируса для жителей страны.

Коронавирус в Москве

Коронавирус в Москве

"Что сильнее ударит по стране: коронавирус или его последствия? Последствия, конечно. У нас уже полтора месяца многие не работают. У них подушки безопасности просто не было. Многие не выживут в этих условиях. Основной удар будет месяца через два. Если поначалу кто-то может что-то купить на оставшиеся деньги, привести себя в порядок, то дальше всё будет намного печальней. Средний чек в магазинах, наверное, тоже упадёт", — сказал Широков в ролике на YouTube-канале "Футбольный Биги".

Как сообщал OBOZREVATEL, показатели смертности в Москве в апреле 2020 года стали самыми высокими для этого месяца за последнее десятилетие, впервые превысив порог в 11 тыс. умерших

Отметим, что 3 года назад Широков оказался замешан в громком допинг-скандале. Фамилия футболиста попала в список главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Место
Россия
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Червоний Данило
Червоний Данило
чем быстрее россия загнется, тем быстрее ее начнут разворовывать и уничтожать. таким образом россия канет в лета как государство! будет один большой, московский улус!
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Morozov Nicolay
Morozov Nicolay
Червоний Данилко дурень думкаю богат,там у тебя по соседству польша без тебя загибается ,рабов не хватает ,а ты за россию переживаешь.
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Это все только в России! В "нормальных странах" типа Украины и подушки у людей, и средний чек не падает. Никогда.
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Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 16 023.

    Вылечились: 3373. Умерли: 425.

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