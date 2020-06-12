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12 июня • обновлено в 17:57
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Бывший гендиректор "Зари" Сергей Рафаилов высказался об угрозе исчезновения клуба

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Экс-гендиректор "Зари" Сергей Рафаилов отреагировал на сообщения СМИ о том, что команда может прекратить существование, если не выйдет в Лигу Европы по итогам нынешнего сезона.

"Об этом надо спросить у президента клуба Евгения Геллера. Только он знает, будет ли существовать "Заря" дальше и зависит ли это от того, выйдет ли команда в групповой турнир Лиги Европы, и вообще будет ли играть в еврокубках. Президент "Зари" – народный депутат Украины, он заполнял свою декларацию, поэтому можно оттуда узнать, есть ли у него финансовые возможности поддерживать "Зарю"", – цитирует слова Рафаилова издание meta-ratings.com.ua.

Футболисты ФК "Заря"

Футболисты ФК "Заря"

Goal.com

Он заявил, что, по его данным, команда еще не выплатила футболистам зарплату за март.

""Заря" в последнее время существовала не только от продажи Андрея Лунина в "Реал". Были поступления и от других продаж. Команда не только жила, но и успешно выступала в УПЛ, о чем говорит ее нынешняя борьба за вторую путевку в Лигу чемпионов. Насколько мне известно, март еще не закрыт. Хотя, мне некорректно комментировать эту тему, учитывая, что я уже не работаю в "Заре"", – подытожил функционер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о том, что Рафаилов после ухода из луганского клуба переехал в Россию.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персона
Сергей Рафаилов
Тег
ФК Заря
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