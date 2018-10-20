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Бывший форвард "Динамо" может сесть в тюрьму

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Экс-игрок киевского "Динамо" Исмаэль Бангура может быть арестован. Гвинейский нападающий обвиняется в мошенничестве.

Бывший нападающий киевлян играл за "Нант" с 2012 по 2016 год. По окончанию контракта Бангура стал получать пособие по безработице. Но вскоре гвинеец нашел себе новый клуб в Саудовской Аравии, однако не известил организацию об остановке выплаты дотаций. Таким образом за два года Бангура получуил 141 000 евро пособия, сообщает ouest-france.fr..

Исмаэль Бангура

Исмаэль Бангура

19 октября состоялся суд, который постановил, что экс-форвард "Динамо" является виновным в хищении денег. Бангуру обязали выплатить 131 487 € штрафа. В противном случае футболиста могут посадить.

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Напомним, что Исмаэль Бангура защищал цвета киевского "Динамо" с 2007 по 2009 год. В 46 матчах гвинеец 28 раз отмечался в воротах соперника.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболистов сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева арестовали за избиение двух человек.

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