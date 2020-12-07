Бывшего украинского футболиста обвинили в России в шпионаже и посадили на 12 лет

Бывший украинский футболист Василий Василенко получил 12 лет строго режима по делу о якобы шпионаже.

Такой приговор экс-игроку "Таврии" (Новотроицкое), "Торпедо" (Мелитополь), "Дружбы" (Бердянск) вынес Мосгорсуд, пишет Чемпионат.com.

53-летний украинец был задержан в Москве в июле прошлого года. Его обвиняли в том, что он пытался вывезти из России военное оборудование, разработанное еще в 60-х, которое, к тому же, не имеет огневой мощи.

Однако позже обвинение было переквалифицировано на шпионаж. Якобы причастность Василенко к преступлению установила ФСБ.

Прокуроры запрашивали для украинца 16 лет колонии, но суд дал Василию 12. При этом о других деталях дел ничего неизвестно, так как оно находится под грифом "секретно".

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины Ефим Конопля откровенно рассказал, как его семья пострадала во время военной агрессии России на Донбассе.