"Было классно": Шевченко рассказал о судьбе Ярмоленко и кадровых решениях сборной Украины

После летнего перерыва национальная сборная Украины снова собралась вместе, чтобы продолжить квалификацию на Евро-2020, матчем против Литвы.

"Сине-желтые" уже собрались в Киеве, после чего проведут в Украине несколько дней тренировок. В первый день работы главный тренер сборной Андрей Шевченко традиционно рассказал на пресс-конференции о самых насущных вопросах жизни команды.

Говоря о кадровых моментах, Шевченко в первую очередь отметил важность возвращения к игре Андрея Ярмоленко, который в прошедшем туре АПЛ вышел в основе "Вест-Хэма" и забил первый гол после травмы.

"Андрей много пропустил и перенес сложную операцию, но было очень классно, когда в июне он просто приехал в сборную поддержать команду. Сейчас же он все больше играет, и очень важно, что забил. Мы рады его возвращению", - выразил восторг Шевченко.

Андрей Ярмоленко (справа) в матче с Хорватией

Также наставник "сине-желтых" прокомментировал довызов в сборную полузащитника "Шахтера" Виктора Коваленко и готовность играть форварда бельгийского "Гента" Романа Яремчука, который последние дни пропустил из-за небольшого повреждения.

"Мы всегда следим за Коваленко, он был в поле зрения, но в последнее время пропускал немало матчей из-за травмы. Сейчас же Виктор восстановился, и теперь снова с нами", - сказал тренер.

"У Яремчука, по идее, все нормально, у него будет первая тренировка сегодня. В режиме "лайт", но если все пройдет по плану, то он будет готовиться к игре Литвой", - добавил Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, итальянский гранд хочет подписать футболиста сборной Украины.

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