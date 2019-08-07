"Было классно": Хацкевич прокомментировал поражение "Динамо" от "Брюгге"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал поражение от бельгийского "Брюгге" (0:1) в первом матче квалификации Лиги чемпионов.

Наставник, в частности, похвалил команду за начало встречи.

"Мы здорово начали, мяч был у нас под контролем. Минут 15 было классно. Беседин сам себе сотворил момент, но не хватило концовки. Но наши опытные футболисты допускали невынужденные ошибки при переходе из обороны в атаку, очень часто теряли мяч. Во втором тайме мы отодвинули игру от своих ворот, были обоюдные атаки. В концовке были отличные возможности, но не хватало завершающего удара. Я бы сказал, что второй тайм вселяет оптимизм перед ответной игрой в Киеве", — заявил Хацкевич,которого цитирует dynamomania.com.

Александр Хацкевич ФК "Динамо"

Комментируя игру отдельных футболистов, наставник "бело-синих" заметил:

"Жерсон вышел и хорошо цеплялся за мяч. Понятно, за одну тренировку мы не могли определить его состояние, но в плане атаки он стал хорошим усилением. Что касается Цыганкова, то вы видели две ошибки, которые ему несвойственны. Пока не хватает ему чувства игры. Впереди у нас матч с "Шахтером", и как такового тренировочного процесса у нас нет. Поэтому только через игры он может набирать форму".

Динамовский наставник также объяснил логику замен во втором тайме.

"Все наши замены были направлены на атаку. Мы хотели забить мяч на чужом поле. Конечно, ты всегда рискуешь, меняя двоих футболистов в перерыве, но мы просто хотели усилить атаку, даже не думая о том, чтобы сохранить тот счет, который был".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" уступило "Брюгге" в первой игре на чужом поле. При этом киевляне нанесли лишь 1 удар в створ ворот соперника за 90 минут. Ответный матч пройдет в Киеве 13 августа.

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