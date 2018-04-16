Были условия: Срна рассказал об отказе играть в "Барселоне"

Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна, который продолжает отбывать дисквалификацию за употребление допинга, в 2016 году отказался от перехода в каталонскую "Барселону". Несмотря на встречу с тогдашним тренером испанского гранда Луисом Энрике, хорватский защитник решил остаться в украинском клубе.

"Было предложение "Барселоны". Общался с президентом. "Барселона" должна была выполнить некоторые условия. Но я не хотел переходить. Общался с тренером Луисом Энрике, с руководством "Барсы". Было много разговоров. Я послушал свое сердце и решил остаться в "Шахтере". Мне было очень приятно. Я сказал "спасибо" "Барселоне" и продолжил играть за "Шахтер", – сказал Срна в интервью программе "Великий футбол", информирует XSPORT.

Как сообщал "Обозреватель", Дарио Срна сделал неожиданное признание о поддержке киевского "Динамо".