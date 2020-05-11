"Были симпатии": игрок сборной Украины Богдан Бутко рассказал, почему уехал в Россию

Михаил Морозов Футбол 15:26, 11.05.2020

Футболист сборной Украины Богдан Бутко заявил, что ехал играть в Россию не из-за симпатий к этой стране, а из-за большого желания вернуться на прежний уровень.

"Когда переходил в Россию, то не потому, что были симпатии к этой стране. Или что на русском разговариваю. У меня просто были симпатии к футболу, просто хотел играть, чтобы вернуть свою лучшую форму. У меня не было каких-то намерений. Украина всегда будет на первом месте. Где бы я не жил, я буду украинцем, хочу им быть. Эта страна мне дала все для жизни", – сказал Бутко в интервью изданию Tribuna.

Богдан Бутко
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Напомним, что за пермский "Амкар" футболист выступал в сезоне 2015/16 и был твердым игроком основы, сыграв 38 матчей и забив один гол.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бутко откровенно высказался о своем отношении к ситуации на Донбассе.

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