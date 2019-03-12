"Были некоторые моменты": Селезнев высказался о сборной Украины

Форвард испанской "Малаги" Евгений Селезнев не понимает принципа отбора в сборную Украины. Экс-футболист донецкого "Шахтера" не попал в заявку на следующие матчи национальной команды против Португалии и Люксембурга.
"Конечно, в данной ситуации я не в тех кондициях. Просто были некоторые моменты, когда я играл и забивал, а вызывались совсем другие. Но дело не в этом. Если не доверяешь, скажи честно и откровенно: "Его не будет больше здесь". Я не сильно люблю обман или, когда со мной играют в игры. Или да, или нет", - выразил свое недовольство Селезнев в интервью Youtube-каналу Бомбардир.
Евгений Селезнев
Malaga CF
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вне заявки на первые матчи квалификации Евро-2020 остался защитник Ярослав Ракицкий. Экс-футболист "Шахтера" в январе 2019 года перешел в российский "Зенит".
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