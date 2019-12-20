"Был сверху, а она читала газету": легенда мирового футбола рассказал о первом сексе

Легенда мирового футбола Диего Армандо Марадона признался, что лишился девственности в очень раннем возрасте.

Как рассказал чемпион мира 1986 года, его первый секс случился, когда будущей звезде итальянского "Наполи" было всего лишь 13 лет. "Это было в подвале. Она была старше. Я был сверху, а она читала газету", – цитирует Марадону The Sun со ссылкой на аргентинский телеканал TyC Sports.

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Диего Марадона

Он также вспомнил забавный случай, отвечая на вопрос, верит ли он в существование пришельцев. "Однажды я пропал из дому на три дня, потому что загулял. Когда вернулся, сказал, что меня похитило НЛО. Я так и сказал: "Они меня похитили, но я не могу вам об этом рассказать", – поделился историей Марадона.

Как сообщал OBOZREVATEL, супруга футболиста ПСЖ Мауро Икарди откровенно рассказала, как результаты матчей мужа влияют на их сексуальную жизнь.

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