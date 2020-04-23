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23 апреля • обновлено в 11:06
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"Был коварным провокатором": известный голкипер Ежи Дудек раскритиковал Месси

1.4т
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Бывший голкипер "Реала" и "Ливерпуля" Ежи Дудек заявил, что звезда "Барселоны" Лионель Месси является коварным провокатором, как и вся его команда.

"Он был коварным провокатором, так же как и "Барселона" с Пепом Гвардиолой. Они всегда были готовы поддеть кого-то из нас, отработали этот навык до совершенного уровня. Это больно било по всей нашей команде и Жозе Моуриньо. Я видел, как Месси говорил Пепе и Серхио Рамосу грубости, которых не ожидаешь от такого с виду тихого и вежливого парня", – цитирует слова Дудека издание Marca.

Ежи Дудек

Ежи Дудек

These football times

Он также рассказал, что Криштиану Роналду является высокомерным, но за кулисами ведет себя, как "обычный парень". Дудек отметил жажду португальца к победам и сравнил с легендой мадридцев Раулем.

Как сообщал OBOZREVATEL, Google ответил на самый популярный вопрос: "Почему Месси козел?"

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Криштиану Роналду Пеп Гвардиола Лионель Месси
Теги
ФК Барселона Реал Мадрид ФК Ливерпуль
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