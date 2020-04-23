Бывший голкипер "Реала" и "Ливерпуля" Ежи Дудек заявил, что звезда "Барселоны" Лионель Месси является коварным провокатором, как и вся его команда.

"Он был коварным провокатором, так же как и "Барселона" с Пепом Гвардиолой. Они всегда были готовы поддеть кого-то из нас, отработали этот навык до совершенного уровня. Это больно било по всей нашей команде и Жозе Моуриньо. Я видел, как Месси говорил Пепе и Серхио Рамосу грубости, которых не ожидаешь от такого с виду тихого и вежливого парня", – цитирует слова Дудека издание Marca.

Ежи Дудек These football times

Он также рассказал, что Криштиану Роналду является высокомерным, но за кулисами ведет себя, как "обычный парень". Дудек отметил жажду португальца к победам и сравнил с легендой мадридцев Раулем.

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