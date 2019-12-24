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24 декабря • обновлено в 17:56
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Был готов уйти: появилась неожиданная новость о Шевченко в сборной Украины

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Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко был готов покинуть свой пост после невыхода команды на ЧМ-2018 в России.

Как рассказал президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко, наставник "желто-синих" считал логичной свою отставку в той ситуации.

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Андрей Шевченко

Андрей Шевченко

"Мы недавно обсуждали эту ситуацию. И он действительно говорил, что его увольнение в тот момент было бы вполне обоснованным. Более того, из-за моей и его занятость наша встреча с обсуждением вопроса дальнейшего сотрудничества затянулась, и помощники Шевченко уже расценили эту ситуацию как сигнал к тому, что контракт, подписанный по схеме "2+2", продолжаться не будет. И, по словам Андрея, когда он объявил о том, что сотрудничество будет продолжено, в его ассистентов, как говорят в таких случаях, загорелись глаза", – цитирует Павелко пресс-служба УАФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко откровенно рассказал о своих отношениях с подопечными, а также атмосфере в раздевалке команды.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Андрей Шевченко
Тег
Сборная Украины по футболу
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Буравлев Евгений
Буравлев Евгений
Мы живем по законам Природы. Больше того, Природа определяет наше существование на планете Земля. Так вот, Природа состоит из отдельных экосистем, которые формируют и поддерживают жизнедеятельность ее самой. А экосистемы имеют свои доминирующие, то есть главные виды, составляющие фундамент жизни на Земле. В экосистеме футбола Украины одним из таких доминирующих или главных видов является Шевченко, а не какие-то "павелки", "суркисы" и т.д. Хотим жить по законам нашей матушки природы, давайте чтить и беречь доминирующие виды наших экосистем.
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