Буяльский рассказал, за счет чего "Динамо" обыграло АЗ

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский рассказал о тактике команды, которая позволила ей одержать верх над АЗ в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

"Мы детально разбирали предыдущие матчи соперника и знали, что, как правило, они особенно хорошо играют в первом тайме – агрессивно, плотно, накрывая соперника. Поэтому в начале нам было непросто. Кроме того, противостояние состояло всего из одного матча, так что цена ошибки была слишком высока, поэтому до перерыва и мы, и они играли очень осторожно, боясь показывать открытый футбол. А во втором тайме, когда у гостей осталось меньше сил, у нас появились зоны, и мы смогли дважды забить", – цитирует слова футболиста официальный сайт "Динамо".

Напомним, что подопечные Мирчи Луческу обыграли АЗ со счетом 2:0 благодаря голам Жерсона Родригеса и Николая Шапаренко. В решающем раунде плей-офф киевляне встретятся с "Гентом". Бельгийский клуб минимально переиграл венский "Рапид" после гола украинца Романа Яремчука.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно расписание матчей "Динамо" против "Гента" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, который состоит из двух поединков.