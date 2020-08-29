Ключевой футболист "Динамо" не поможет сборной Украины

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский не сыграет за сборную Украины в матчах Лиги наций, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

После игры за Суперкубок Буяльский получил ушиб коленного сустава. Ближайшие семь дней он будет залечивать травму и работать в клубе по индивидуальной программе.

Как сообщал OBOZREVATEL, УАФ опубликовала расширенный список игроков сборной, которые будут готовится к Лиге наций, матчи которой пройдут с 3 сентября по 17 ноября.

Кроме стабильных "легионеров" Зиченко, Ярмоленко, Малиновского и ветеранов национальной команды Пятова и Степаненко, в ростер вошли Супряга, Зубков, Харатин, Бондарь, Попов, Тымчик и Бущан

Ранее Суркис высказался о вызове игроков "Динамо" в сборную Украины, вспомнив конфликт с УАФ