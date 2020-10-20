Бущан рассказал, что делали болельщики на "Олимпийском" после матча с "Ювентусом"

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан рассказал, что после поражения "Ювентусу" в Лиге чемпионов киевские болельщики на НСК "Олипийский" аплодировали команде.

Вратарь заявил, что эта игра дала украинским футболистам огромный опыт.

"Люди пришли на стадион, а после финального свистка аплодировали нам. То есть команда играла хорошо. Да, не повезло: они реализовали свои моменты, а мы не смогли. Но мы еще прибавим, такая возможность у нас будет. Я думаю, что это не максимум "Динамо", – цитирует Бущана tribuna.com со ссылкой на телеканал "Футбол".

Георгий не согласился с предположением, что команда перегорела еще до матча.

"У нас полкоманды играло неделю назад, тоже с топ-командами. Это хороший опыт. Можно себя проявить и показать. У нас еще 5 матчей в группе, вся борьба еще впереди", – сказал Бущан.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 1-го тура ЛЧ "Динамо" – "Ювентус" завершился со счетом 0:2. Дублем отметился Мората. Это стало первым поражением вице-чемпиона Украины при Луческу в официальных встречах.