Бунт в "Динамо": появились новые данные

Средства массовой информации раструбили о конфликтной ситуации в "Динамо".

Издание "Главред" сообщило, что легионеры Беньямин Вербичи Миккель Дуэлунд якобы хотят покинуть киевскую команду.

Беньямин Вербич ФК "Динамо"

Как информирует источник, многим футболистам, в частности, не нравятся физические нагрузки, которые появились в команде с приходом Алексея Михайличенко. Мол, Вербич и Дуэлунд уже выразили желание покинуть "Динамо" и зимой могут быть выставлены на трансфер.

"Дуэлунд и Вербич недовольны всем, что происходит в команде, и выразили свое желание разорвать контракты с клубом. Так как за них заплачены немалые деньги, руководство клуба отпускать их не намерено. Правда, не исключен вариант, что зимой они будут выставлены на трансфер. Вложенные средства необходимо отбить", — отметил источник.

Сотрудник клубного телевидения ФК "Динамо", журналист Андрей Шахов-младший опроверг информацию о конфликте, назвав ее бредом.

"В СМИ запустили очередную утку, мол, Миккель Дуэлунд и Беньямин Вербич, якобы недовольны тренерским штабом и хотят разорвать контракты с "Динамо". Сегодня виделся с Дуэлундом и показал ему эту "новость". Реакция была предсказуемой — Миккель передает пламянный привет автору этой бредни. Кроме всего прочего, он признался, что очень полюбил Киев, Украину и "Динамо", в котором обзавелся близкими друзьями. Его будущее — Киев!" — написал Шахов-младший в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ уже не впервые появляется информация о непростой ситуации в "Динамо. В частности, известный телеведущий Игорь Цыганык подтверждал, что многие игроки не в восторге от новых требований Михайличенко.

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