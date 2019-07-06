Булка стал футболистом ПСЖ

Вратарь Марчин Булка продолжит карьеру в ПСЖ. 19-летний поляк заключил с парижским клубом контракт до 2021 года, сообщает пресс-служба чемпионов Франции.
Марчин Булка
ПСЖ
Булка с 2016 года выступал за "Челси", однако срок действия его контракта истек этим летом.
За этот временной промежуток футболист не сыграл ни одного матча за первую команду, принимая участие лишь в играх за молодежные команды.
За карьеру Булка провел 31 матч, пропустил 42 гола и 8 раз отстоял на ноль.
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