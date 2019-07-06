ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Булка стал футболистом ПСЖ

1.4тЧитать материал на украинском

Вратарь Марчин Булка продолжит карьеру в ПСЖ. 19-летний поляк заключил с парижским клубом контракт до 2021 года, сообщает пресс-служба чемпионов Франции.

Марчин Булка

Марчин Булка

ПСЖ

Булка с 2016 года выступал за "Челси", однако срок действия его контракта истек этим летом.

За этот временной промежуток футболист не сыграл ни одного матча за первую команду, принимая участие лишь в играх за молодежные команды.

За карьеру Булка провел 31 матч, пропустил 42 гола и 8 раз отстоял на ноль.

Новости
Запретить вратарей! Звезда "Барселоны" отметился нелепым поступком: курьезное видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что одноклубник Ярмоленко с курьезной фамилией вызвал дикий ажиотаж в соцсетях.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Трансферы" на OBOZREVATEL.

Тема
Трансферы
Место
ФранцияПариж
Тег
ПСЖ
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Шо за иксперт писал новость? Какая булка!? Еще не хватало здесь третьесортного мусора!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel