Булка стал футболистом ПСЖ

Вратарь Марчин Булка продолжит карьеру в ПСЖ. 19-летний поляк заключил с парижским клубом контракт до 2021 года, сообщает пресс-служба чемпионов Франции.

Марчин Булка ПСЖ

Булка с 2016 года выступал за "Челси", однако срок действия его контракта истек этим летом.

За этот временной промежуток футболист не сыграл ни одного матча за первую команду, принимая участие лишь в играх за молодежные команды.

За карьеру Булка провел 31 матч, пропустил 42 гола и 8 раз отстоял на ноль.

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