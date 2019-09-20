"Буквально насиловали": легенда "Динамо" прокомментировал старт в Лиге Европы

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Леонид Буряк поделился впечатлениями от игры столичной команды в матче с "Мальме" в первом туре группового этапа Лиги Европы.

По словам легенды киевского клуба, несмотря на трудную победу, команда находится в поиске своей игры. Кроме того, Лига Европы, как считает Буряк, далеко не тот турнир, куда "Динамо" должно стремиться.

"Динамо" - "Мальме" ФК "Динамо"

"Масса желания, сумасшедшая самоотдача, и игра получше, чем с "Десной", - вот что я увидел в Киеве, в матче "Динамо" - "Мальме". Но времени, чтобы восстановить то, что было, у "бело-синих" крайне мало. К тому же, всегда непросто сконцентрироваться на решении задачи, когда до этого мало что получалось, но очень хотелось достичь цели. Что нужно восстановить? Мы говорим об уровне Лиги чемпионов, о качестве игры и конкуренции. Лига Европы - это не то, в чем должно участвовать "Динамо". А за путевку в Лигу чемпионов нужно бороться с "Шахтером", нельзя ему уступать это право", - отметил Леонид Буряк в интервью zbirna.com.

По его словам, победа над "Мальме" забрала у подопечных Алексея Михайличенко много сил, так что в следующих матчах тренерский штаб будет активно тасовать состав.

"Ротация обязательно будет. С "Мальме" ведь играли на истерике, и это отняло много сил. Вербич, Цыганков, Буяльский и Шепелев - все набегались, все себя буквально насиловали. Не знаю, насколько массовой будет смена состава, но без нее не обойтись", - добавил Буряк.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" с победы стартовало в Лиге Европы, прервав длительную безвыигрышную серию во всех турнирах.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!