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Букмекеры унизили россиян прогнозом на победителя Лиги Европы

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Букмекеры сделали свои прогнозы относительно итогов нынешнего сезона Лиги Европы по итогам жеребьевки четвертьфинала. Российская команда ЦСКА (Москва), по мнению аналитиков, занимает последнее место в списке претендентов на победу в турнире – на ее победу ставки принимаются с коэффициентом 25,00.

Главным же фаворитом Лиги Европы считается испанский клуб "Атлетико" (Мадрид), на чей триумф котировки достигают уровня 2,40. Немного отстает от "матрасников" лондонский "Арсенал" – на то, что команда Венгера возьмет заветный трофей, можно поставить с коэффициентом 4,00.

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Третьим кандидатом на итоговый успех называют обидчика киевского "Динамо" римский "Лацио". Однако показатели на итальянских "орлов" равны впечатляющим 10,00.

Напоминаем, что сегодня в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы, первые матчи которого пройдут 5 апреля, а ответные поединки запланированы на 12 апреля.

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Тема
Лига Европы
Объект
ЦСКА Москва
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