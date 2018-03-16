Букмекеры унизили россиян прогнозом на победителя Лиги Европы

Букмекеры сделали свои прогнозы относительно итогов нынешнего сезона Лиги Европы по итогам жеребьевки четвертьфинала. Российская команда ЦСКА (Москва), по мнению аналитиков, занимает последнее место в списке претендентов на победу в турнире – на ее победу ставки принимаются с коэффициентом 25,00.

Главным же фаворитом Лиги Европы считается испанский клуб "Атлетико" (Мадрид), на чей триумф котировки достигают уровня 2,40. Немного отстает от "матрасников" лондонский "Арсенал" – на то, что команда Венгера возьмет заветный трофей, можно поставить с коэффициентом 4,00.

Третьим кандидатом на итоговый успех называют обидчика киевского "Динамо" римский "Лацио". Однако показатели на итальянских "орлов" равны впечатляющим 10,00.

Напоминаем, что сегодня в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы, первые матчи которого пройдут 5 апреля, а ответные поединки запланированы на 12 апреля.