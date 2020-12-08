Букмекеры оценили шансы Украины в отборе на ЧМ-2022 по футболу

Спортивные аналитики считают сборную Украины фаворитом в борьбе за второе место в отборочной группе на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Букмекеры практически не сомневаются в том, что Франция выиграет группу D, оценивая это событие котировкой 1,25 (80% вероятности). На первое место нашей команды можно поставить за коэффициент 6,50, а на прямую путевку на ЧМ-2022 для Боснии и Герцеговины – за 10,00. Шансы Финляндии (21,00) и Казахстана (101,00) оцениваются еще ниже.

Котировки на победителя группы D Bet365

Напомним, что Европу на чемпионате мира в Катаре представят 13 сборных: 10 победителей групп и еще 3 команды, которые преодолеют "стыки". В плей-офф за выход на ЧМ-2022 попадут 10 вторых мест и 2 представителя Лиги наций, которые и разыграют три путевки.

Мундиаль впервые пройдет на Ближнем Востоке в новом формате – начнется 21 ноября, а закончится 18 декабря. Ранее все чемпионаты мира проводились в летнее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, стал известен состав всех групп в отборе на ЧМ-2022 в Катаре.