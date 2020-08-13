Букмекеры оценили шансы "Шахтера" выиграть Лигу Европы

Максим Иншаков Футбол 22:36, 13.08.2020

По мнению букмекеров донецкий "Шахтер" является аутсайдером среди потенциальных победителей Лиги Европы сезона 2019/2020.

Из всех четверых команд, которые вышли в полуфинал, у чемпиона Украины самый высокий коэффициент.

На победу "горняков" в ЛЕ можно поставить с показателем 10.00. Наиболее вероятным победителем называется итальянский "Интер" - 2,62. Практически такие же шансы у "Манчестер Юнайтед" (2,70). "Севилья" со значением 4,00 расположилась на третьей строчке.

"Шахтер" имеет коэффициент 10
William Hill

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" в понедельник, 17 августа, проведет матч 1/2 финала Лиги Европы с итальянским "Интером". Уже определились телеканалы, которые покажут эту игру.

Напомним, что донецкий клуб в 1/8 финала уверенно прошел немецкий "Вольфсбург".

Первый поединок между этими командами в Германии на стадионе "Фольксваген-Арена" 12 марта завершился со счетом 1:2 в пользу украинцев. Ответную встречу дончане также выиграли (3:0).

В 1/4 финала наши соотечественники были сильнее "Базеля" (4:1).

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