Букмекеры оценили шансы сборной Украины на Евро-2020

Спортивные аналитики считают, что сборная Украины сможет преодолеть групповой турнир Евро-2020, но сомневаются в победе подопечных Андрея Шевченко на чемпионате, который состоится летом 2021 года.

Нидерланды являются явными фаворитами нашего квартета C. Их победа в группе оценивается котировкой 1,40, а выход в 1/8 финала – 1,04. Букмекеры считают, что Украина и Австрия поборются за второе место (1,28 и 1,40 на выход в плей-офф и 5,50 и 6,00 на первое место в группе, соответственно). Шансы Северной Македонии оцениваются ниже всех.

Что касается победы на Евро-2020, то спортивные аналитики поставили нас на 10-11 места из 24 участников чемпионата. Общий успех подопечных Андрея Шевченко оценивается коэффициентом 67,00. Главным фаворитом турнира является Франция (6,00). Также в тройку попали Бельгия и Англия (по 6,50).

Как сообщал OBOZREVATEL, стал известен окончательный состав групп на Евро-2020. Также было опубликовано полное расписание Украины на чемпионате.