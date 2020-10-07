Букмекеры оценили шансы на выход Шовковского в матче с Францией

Спортивные аналитики оценили вероятность выхода Александра Шовковского в товарищеском матче сборных Украины и Франции, который состоится в среду, 7 октября, в 14%.

Ставки на то, что легендарный голкипер появится на поле в стартовом составе или с лавки запасных, принимаются с коэффициентом 7,00.

45-летний Шовковский, который работает ассистентом главного тренера национальной сборной, отыграл за нее 92 поединка, 46 из них отстояв "на ноль". Он закончил карьеру в национальной команде в сентябре 2012 года, а последний матч за нее провел в феврале того же года против Израиля.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный СаШо попал в заявку на товарищеский поединок против Франции после того, как в сборной остался только один здоровый голкипер.