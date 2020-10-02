Букмекеры оценили шансы "Динамо" в Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" должно занять третье место в группе G Лиги чемпионов и продолжить борьбу в Лиги Европы.

Такой прогноз сделали букмекеры, анализируя шансы киевлян в квартете с каталонской "Барселоной", итальянским "Ювентусом" и венгерским "Ференцварошем".

Однозначными фаворитами в этой группе считаются представители Испании и Италии, причем "Барса" имеет чуть больше шансов на то, чтобы занять первое место. Ставки на победу "блаугранас" в группе принимаются с коэффициентом 1,91. Аналогичная позиция на "Юве" оценивается показателем 1,95.

Показатели на то, что первым этап закончит "Динамо" достигают уровня 17,00. А котировка на итоговый триумф венгров равна 34,00.

Интересно, что поставить на то, что киевляне станут триумфаторами сезона Лиги чемпионов и завоюют трофей, можно поставить с коэффициентом 251,00. Это 21-й показатель среди всех участников турнира.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров отреагировал на то, что его команда сыграет в одной группе с киевским "Динамо".