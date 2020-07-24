Букмекеры оценили шансы "Динамо" на выход в группу ЛЧ с Луческу

Спортивные аналитики быстро отреагировали на назначение Мирчи Луческу новым главным тренером "Динамо" и оценили вероятность выхода киевлян в группу Лиги чемпионов под его руководством.

Шансы столичного клуба на выход в групповой турнир ЛЧ оцениваются в 35,7%. На это событие можно поставить за коэффициент 2,8. Букмекеры также оценили вероятность победы "Динамо" в Кубке Украины и УПЛ 2020/21 – она составляет около 14% (коэффициент 7).

Напомним, что Мирча Луческу официально стал новым тренером киевской команды, подписав контракт на два года с возможностью пролонгации еще на один сезон.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный нападающий "Шахтера" Андрей Воробей признался, что назначение румынского специалиста на пост наставника "Динамо" повергло его в шок, и оценил перспективы столичного клуба под его руководством.