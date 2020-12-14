Букмекеры оценили шансы "Динамо" и "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" имеют разные шансы на выход в 1/8 финала Лиги Европы.

По результатам жеребьевки чемпионы Украины в первом раунде плей-офф сыграют с израильским "Маккаби", а столичная команда сразится с бельгийским "Брюгге".

Букмекеры уже начали принимать ставки на исход двухматчевых противостояний. "Горняки" считаются фаворитом в паре. На их выход в следующий раунд можно поставить с коэффициентом 1,20. В то время как на "Маккаби" котировки равны показателю 4,00.

В свою очередь "Динамо" уступает, по мнению, аналитиков своему оппоненту. Показатели на итоговый успех киевлян достигают уровня 2,20. А на то, что сильнее окажется "Брюгге", предлагается коэффициент 1,60.

Напомним, первые матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 февраля будущего года, а ответные встречи ровно через неделю.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, сколько "Динамо" и "Шахтер" заработали за выступление в Лиге чемпионов.