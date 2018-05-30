Букмекеры назвали победителя ЧМ-2018 в России

Сборные Бразилии и Германии имеют наиболее высокие шансы выиграть чемпионат мира по футболу-2018. Авторитетная букмекерская контора William Hill опубликовала обновленные котировки на победителя мирового первенства, которое пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Коэффициенты на победу в финале мундиаля у обеих команд равны и составляет 5.50. Третьими идут французы. Ставки на победу "галльских петухов" принимаются с показателем 6.50.

Болельщики команды Испании в случае успеха своей команды смогу с каждых условных 100 грн. заработать чистыми 600 гривен.

Ранее сообщалось, что британские фанаты намерены устроить ад российским болельщикам наЧМ-2018. По словам представителя английской группировки футбольных хулиганов Smoggies Elite, это будет не меньше, чем война.