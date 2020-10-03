Букмекеры назвали итоговое место "Шахтера" в Лиге чемпионов 20/21

Донецкий "Шахтер" по итогам выступлений в групповом этапе Лиги чемпионов займет четвертое место и завершит выступление в еврокубках в сезоне 2020/2021.

Такой прогноз сделали букмекеры, подсчитав шансы "горняков" в группе B с испанским "Реал Мадридом", итальянским "Интером" и немецкой "Боруссией" Менхенгладбах.

Спортивные аналитики считают "Реал" абсолютным фаворитом квартета (1,61). Меньше шансов занять первое место у "Интера" (3,25). На третьем месте расположились немцы с коэффициентом (8,00). Показатели "Шахтера" составляют 13,00.

Прогноз букемекеров на победителя группы B Williwam Hill

Интересно, что поставить на то, что чемпион Украины выиграет Лигу чемпионов и завоюет трофей, можно поставить с коэффициентом 201,00. Это 20-й показатель среди всех участников турнира.

Прогноз букемекеров на победителя Лиги чемпионов Williwam Hill

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее букмекеры оценили шансы "Динамо" в Лиге чемпионов. Столичный клуб должен занять третье место в группе G Лиги чемпионов и продолжить борьбу в Лиги Европы.