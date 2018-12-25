''Бухаешь и веселишься'': экс-жена Алиева раскрыла всю правду про футболиста

Бывшая жена знаменитого экс-футболиста "Динамо" и сборной Украины Александра Алиева наехала на спортсмена в Instagram.

Александр поделился в социальной сети снимком с новогоднего праздника своих детей, с которыми не живет, что и вызвало скандал.

"А ты пришел на праздник? Дети просили. Ты фотки выставляешь, которые я тебе шлю. Лучше скажи людям, как манипулируешь жильем. Или пусть [дети] на улице живут? Бл*, Алиев, я тебя уважала, но ты...Мои дети будут там, где я... печально. Ты же бухаешь и веселишься. Все ок?! Саша?! Да?! Таня справится", — написала женщина под снимком.

Позже Алиев удалил эти сообщения, однако пользователи успели сделать скрин комментариев.

Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первый семейный скандал с участием Александра Алиева. Ранее экс-динамовец засыпал угрозами собственного сына из-за того, что тот попросил отца помочь ему с покупкой экипировки. Кроме того, Татьяна Алиева обвинила Александра в том, что он избил ее и сына.

Ранее сообщалось, Алиев уклоняется от уплаты алиментов своей экс-супруге для воспитания детей.