Буффона могут дисквалифицировать из-за "животного"

Голкипер "Ювентуса" Луиджи Буффон может быть наказан в чемпионате Италии из-за оскорблений арбитра в матче Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

После скандальной игры прославленный вратарь допустил грубые высказывания в адрес английского реффери Майкла Оливера, показавшего ему красную карточку.

Если судья внёс в протокол факт неподобающего поведения вратаря и делом заинтересуется дисциплинарный комитет УЕФА, то Джиджи могут дисквалифицировать в чемпионате Италии.

Напомним, что Оливер в самой концовке встречи удалил Буффона за споры с ним из-за назначенного пенальти. В послематчевом интервью Буффон жёстко высказался об Оливере, назвав его "животным с мусоркой вместо сердца".