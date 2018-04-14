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Буффона могут дисквалифицировать из-за "животного"

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Голкипер "Ювентуса" Луиджи Буффон может быть наказан в чемпионате Италии из-за оскорблений арбитра в матче Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

После скандальной игры прославленный вратарь допустил грубые высказывания в адрес английского реффери Майкла Оливера, показавшего ему красную карточку.

Если судья внёс в протокол факт неподобающего поведения вратаря и делом заинтересуется дисциплинарный комитет УЕФА, то Джиджи могут дисквалифицировать в чемпионате Италии.

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Напомним, что Оливер в самой концовке встречи удалил Буффона за споры с ним из-за назначенного пенальти. В послематчевом интервью Буффон жёстко высказался об Оливере, назвав его "животным с мусоркой вместо сердца".

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Тема
Лига чемпионов
Персона
Джанлуиджи Буффон
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