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20 апреля • обновлено в 09:44
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"Будут бояться": в "Шахтере" сделали неутешительный прогноз о матчах со зрителями

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Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин считает, что болельщики вернутся на трибуны не раньше, чем через год.

"Фанаты начнут посещать стадионы в лучшем случае через год. Даже если объявят, что ситуация нормализовалась и проблема решена, люди просто будут бояться. Это будет фактор, который будет заставлять еще долгое время находиться вне таких массовых мероприятий", – цитирует слова Палкина издание Sport.bigmir.net.

Сергей Палкин

Сергей Палкин

Телеканал Футбол

Он также отметил, что украинский футбол гарантированно столкнется с проблемами из-за коронавируса, и высказался о формате УПЛ.

"Этого не избежать, 100% проблемы будут. Трудно давать прогнозы, насколько серьезными будут последствия, потому что никто не знает, что будет завтра. Нам надо будет скорректировать структуру чемпионата Украины. Планировали переходить на 14 клубов, но считаю, что это абсолютно провальной идеей. Нужно, чтобы осталось 12. Дай Бог, чтобы еще нынешний формат сохранился в нормальном виде", – добавил гендиректор "горняков".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Палкин заявил, что пандемия сильно ударила по доходам "Шахтера", потребовав решительных действий от ФИФА.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Коронавирус
Персона
Сергей Палкин
Тег
ФК Шахтер
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