"Будут большие проблемы в сборной": Шевченко предупредил Коноплянку

Известный журналист телеканала "2+2" Игорь Цыганык рассказал о разговоре главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко с новичком "Шахтера" Евгением Коноплянкой.

"У Коноплянки был разговор с тренером сборной Украины Андреем Шевченко о его перспективах. Шевченко говорил: "Женя, ты не будешь играть - у тебя будут большие проблемы и в сборной в том числе". В сборной нет возможности готовить футболистов к матчам. В сборной есть шанс подготовить за 3-4 дня только тех футболистов, которые уже готовы в своих клубах. И Коноплянка понимал, что если он останется в "Шальке" или перейдет в клуб, где не будет игровой практики, можно потерять место в основе сборной Украины. Я думаю это стало одной из причин того, что он перешел в донецкий "Шахтер", - сообщил Цыганык в эфире своего Youtube-канала.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 сентября 29-летний Коноплянка подписал с "Шахтером" трехлетний контракт, заявив, что ни с кем не советовался по этому поводу.

Позже Евгений дал свой первый комментарий после перехода в донецкую команду.

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