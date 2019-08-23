"Буду сильно огорчен": описаны перспективы Ракицкого в сборной Украины

Экс-игрок сборной Украины Максим Калиниченко не исключил возвращение украинского футболиста питерского "Зенита" Ярослава Ракицкого в сборную Украины.

Ярослав Ракицкий

"Ракицкий делал все абсолютно осознанно, он знал зачем, куда идет, знал, что лишается сборной. В жизни все меняется с калейдоскопической скоростью. И я не удивлюсь, если снова увижу Ракицкого в сборной. Но при этом буду сильно огорчен. В сложный период он поставил свои интересы выше интересов сборной. Хотя, не собираюсь его судить. Сам я живу с семьей в Москве больше 20 лет и ощущаю себя украинцем до мозга костей. А Ракицкий пусть поступает, как считает нужным", - заявил Калиниченко в интервью "Советскому спорту".

Как сообщал OBOZREVATEL, Ракицкий стал участником массовой потасовки в матче 6-го тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге против чеченского "Ахмата" (0:0). Украинец спровоцировал эту драку и нарвался на большое число критических комментариев в сети.

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