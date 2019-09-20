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20 сентября • обновлено в 16:53
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"Буду настаивать": футболист "Шахтера" удивил словами про украинский язык

2.4т Читать материал на украинском

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко признался, что его дети не понимают украинский язык. Впрочем, футболист уверяет, что будет настаивать на изучении ими языка.

Тарас Степаненко с семьей

Тарас Степаненко с семьей

"Сегодня"

"Был в кинотеатре на мультфильме "Король Лев" и переводил детям с украинского на русский. У нас русскоязычная семья, поэтому сказал жене, чтобы все репетиторы, которые к нам приходят, разговаривали с детьми на украинском", - сказал Степаненко в шоу на Youtube "Отдушивдушу".

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Он признался, что сам в детстве не рос в украиноязычной среде.

"Меня растили в русскоязычной семье, школе, университете, поэтому так сложилось. Понимаю украинский и могу общаться. А дети не понимают. Приближается время школы, поэтому буду настаивать, чтобы они читали и разговаривали на украинском", - рассказал футболист "Шахтера".

Как сообщал OBOZREVATEL, бразильские футболисты из клуба УПЛ похвастались знанием украинского языка.

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Персона
Тарас Степаненко
Место
Украина
Тег
ФК Шахтер
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