"Буду кричать": Шевченко разоткровенничалась о работе в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что при необходимости может повышать голос на своих подопечных.

При этом наставник "желто-синих" отметил, что старается донести все свои идеи до игроков до стартового свистка арбитра.

"Моя философия – лучше сказать все до игры! Если надо выплеснуть какие-то эмоции, если ты видишь, что именно в этот момент ты можешь встряхнуть ребят, то это надо делать до игры! Кричу ли на футболистов? Все бывает... Я должен получить тот результат, который я от них жду! И если мне надо будет кричать, буду кричать. Если надо будет молчать, молчать", – цитирует Шевченко 1plus1.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко рассказал о новом помощнике в тренерском штабе сборной Украины.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!