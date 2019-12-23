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23 декабря • обновлено в 20:38
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"Буду кричать": Шевченко разоткровенничалась о работе в сборной Украины

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что при необходимости может повышать голос на своих подопечных.

При этом наставник "желто-синих" отметил, что старается донести все свои идеи до игроков до стартового свистка арбитра.

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"Моя философия – лучше сказать все до игры! Если надо выплеснуть какие-то эмоции, если ты видишь, что именно в этот момент ты можешь встряхнуть ребят, то это надо делать до игры! Кричу ли на футболистов? Все бывает... Я должен получить тот результат, который я от них жду! И если мне надо будет кричать, буду кричать. Если надо будет молчать, молчать", – цитирует Шевченко 1plus1.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко рассказал о новом помощнике в тренерском штабе сборной Украины.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Андрей Шевченко
Тег
Сборная Украины по футболу
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