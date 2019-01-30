''За Петербург отдам себя полностью'': Ракицкий дал первую пресс-конференцию в "Зените"

Украинский новичок "Зенита" Ярослав Ракицкий провел первую пресс-конференцию в Петербурге и поделился своими впечатлениями от переезда в Россию.

Ярослав Ракицкий ФК Зенит

"Очень доволен, что приехал в Петербург и буду играть за действительно великий клуб. Знаю, что команда идет на первом месте, и хочу, чтобы так и оставалось. Буду делать все, что от меня зависит, чтобы "Зенит" побеждал. Физически я чувствую себя прекрасно. Мне 29 лет, это самый разгар карьеры. Эмоционально — да, возможно, эмоции немного угасли. Я буду пахать на футбольном поле, делать то, что просят. Думаю, в скором времени докажу, что готов. А выбирать, кто выйдет на поле, будет тренер.", - цитирует защитника сборной Украины пресс-служба питерской команды.

Ракицкий в восторге от города и пообещал биться на поле, чтобы порадовать русских болельщиков.

"Я готов играть за команду, за город. Буду себя отдавать полностью. За это будьте спокойны. Любимые места, надеюсь, скоро появятся. А так — вся моя семья училась в Петербурге. Даже няня моего ребенка до 17 лет жила здесь. С Петербургом меня связывает очень многое", - подытожил украинец.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ярослав Ракицкий перешел из донецкого "Шахтера" в санкт-петербургский "Зенит", подписав контракт на 3,5 года.

По данным СМИ, сумма трансфера составила 10 миллионов евро, а еще два миллиона украинцы получат в качестве бонусов.

В "ДНР" выразили восторг в связи с переходом Ракицкого в российский клуб.

Футболист же остался доволен переходом, пообещав биться за питерских болельщиков.

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